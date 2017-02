Chuva forte causa alagamentos em Santa Maria neste domingo

Transtorno 19/02/2017 | 18h43 Atualizada em

Um forte calor, sensação de dia abafado, muitas nuvens no céu e pancadas de chuva no final do dia. Este é o cenário de Santa Maria nos últimos dias. Isso tem resultado para o município no fevereiro mais chuvoso dos últimos dez anos, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Na tarde deste domingo, após as altas temperaturas, de acordo com a Base Aérea de Santa Maria (Basm), as rajadas de vento chegaram até 70 km/h com chuva forte, que castigou a cidade e causou transtorno a moradores de vários pontos da cidade.

Na Vila Natal, a Rua Jornal A Razão virou um rio, segundo a cuidadora de idosos Fernanda Escobar dos Santos, 29 anos. Ela contou que a água entrou em sua casa e arrastou móveis do lugar.

- Eu estava tentando salvar as minhas coisas, tentando bloquear a água que passava pelas gradas e uma pedra grande veio com a água e bateu no meu pé - disse, mostrando o machucado.

Ainda na Rua Jornal A Razão, mas na Vila Noal, que fica um pouco acima da Vila Natal, os moradores fizeram um mutirão, com baldes e vassouras, para retirar a água que entrou nas casas. A fisioterapeuta Aline de Farias, 34 anos, que mora no local há 19 anos, contou que até uma coroa de flores passou boiando com a força da água. A rua fica perto do Cemitério Municipal Ecumênico.

Na Vila São João, o problema foi registrado na Rua Anaurelina Coden Portella, próximo à um arroio que passa no local. De acordo com o motorista Marcelo Guerche, 40 anos, existia uma ponte de madeira sobre o arroio, que quebrou após a passagem de um caminhão. Ele conta que a prefeitura colocou no lugar alguns canos de concreto para serem usados como ponte, mas os moradores reclamaram. Ontem, durante a chuva, os canos de concreto ficaram parcialmente submersos. Marcelo aponta que uma moradora, que precisa atravessar a "ponte" para chegar em casa, é cadeirante.

- Nós já falamos com a prefeitura, com a câmera de vereadores e só dizem que vão arrumar, mas nunca fazem nada. Estamos cansados - desabafa o morador.

PERÍODO NEUTRO

Conforme o meteorologista Gustavo Verardo, até às 17h de ontem, Santa Maria contabilizou 220,4 milímetros de chuva apenas em fevereiro, mas esclarece que os acumulados de chuva são variáveis de uma região para outra dentro da cidade. Neste domingo, o Bairro Camobi foi o que registrou o maior acumulado de chuva, com 50 milímetros.

Gustavo explica que no verão, devido ao calor intenso, existe maior disponibilidade de energia na atmosfera, o que favorece a ocorrência de temporais. O meteorologista diz que nos últimos dias, o Estado está sob influência de uma massa de ar quente e úmido.

_ Por isso temos as conhecidas chuvas de verão praticamente todos os dias _ comenta Gustavo.

Ele salienta que neste momento, o Rio Grande do Sul está em um período neutro, sem influência dos fenômenos El Niño e La Niña.

AS OCORRÊNCIAS DA CIDADE

A redação do Diário recebeu ligações de leitores que reclamaram de problemas, devido à chuva de ontem, nos seguintes bairros

- Patronato

- Nossa Senhora de Fátima

- São João (Vila São João)

- Noal (Vila Noal e Vila Natal)

- Medianeira

- Camobi

OS MILÍMETROS DESTE DOMINGO

Cada localidade de Santa Maria tem acumulados diferentes, conforme os pluviômetros instalados. Confira registros dos 4 bairros com os maiores acumulados

- Camobi: 50 mm

- Patronato: 37 mm

- João Goulart: 33 mm

- Lorenzi: 31 mm