Chuva e calor devem marcar os próximos dias em Santa Maria

Tempo 01/02/2017 | 09h13 Atualizada em

A quarta-feira começou com chuva em Santa Maria. E, ao que parece, a instabilidade deve permanecer até sexta-feira. De acordo com a Somar Meteorologia, os próximos dias serão de vento norte e temperatura alta na Região Central. Isso se deve ao sistema de baixa pressão que, no momento, está na sobre a Argentina e causa sensação de abafamento no Estado.

7 atrações para curtir a noite de quarta-feira em Santa Maria



Durante a quarta-feira, o dia segue quente e nublado. A previsão é de pancadas de chuva ao longo da manhã e da tarde, com os termômetros podendo marcar até 27ºC.

A chuva permanece na quinta-feira, com pancadas à tarde e sensação de abafamento durante todo o dia. As máximas podem chegar a 27ºC. Já na sexta-feira, o tempo volta a ficar firme. As temperaturas devem continuar elevadas, com a máxima podendo chegar a 28ºC.