Chuva e calor continuam nesta quarta e quinta-feira em Santa Maria

Previsão 15/02/2017 | 07h02 Atualizada em

Os dias de calor e abafamento continuam nesta semana em Santa Maria, pelo menos nesta quarta e quinta-feira. Além disso também há previsão de pancadas de chuva em diferentes horários ao longo destes dois dias.

Empresa prepara base para a ponte móvel na RSC-287



De acordo com o The Weather Channel, nesta quarta-feira a mínima prevista é de 22ºC e a máxima é de 31ºC. A mesma máxima e mínima deve se repetir na quinta-feira.

Vacinação contra a febre amarela chegou ao interior



Já o final de semana deve ser ainda mais quente. Na sexta e no sábado os termômetros devem chegar aos 35ºC, com tempo seco. No domingo deve chover e o calor permanece.

Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS