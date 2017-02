Chamada oral para preenchimento de vagas do Sisu na UFSM começa na segunda-feira

Ensino Superior 16/02/2017 | 11h55 Atualizada em

Começam, na próxima segunda-feira, as chamadas orais, na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), para preenchimento de vagas que não foram ocupadas no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As chamadas são para diversos campi da instituição.

Os candidatos da lista de espera deverão comparecer à UFSM, conforme os locais e datas disponíveis abaixo, para aguardar a chamada oral:



Campus de Santa Maria e de Silveira Martins:

De 20 a 24 de fevereiro, pela manhã e à tarde.

Local: Campus de Santa Maria.

Prédio do Centro de Tecnologia - CT - Auditório Wilson Aita (Prédio 7 - Anexo C - 2º andar).



Campus de Frederico Westphalen:

Na manhã do dia 2 de março.

Local: Campus de Frederico Westphalen.

Linha 07 de Setembro, s/n, BR-386, Km 40.

Campus de Palmeira das Missões:

Na tarde do dia 2 de março.

Local: Campus de Palmeira das Missões

Av. Independência, 3.751, Bairro Vista Alegre.

Campus de Cachoeira do Sul:

Na tarde do dia 3 de março.

Local: Campus de Cachoeira do Sul.

Rua Ernesto Barros, 1.345, Bairro Santo Antônio.

Outras informações a respeito do procedimento de chamada oral, os locais, as datas e horários podem ser consultados no edital da chamada oral.