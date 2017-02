Cerca de 70 famílias invadem terreno no Km2

Eles querem moradia 05/02/2017 | 20h30 Atualizada em

Um grupo com cerca de 70 famílias começou, na tarde de ontem, a invadir um terreno entre as avenidas Borges de Medeiros e Liberdade, no Bairro Km 2. Por volta das 17h, quando a equipe do Diário chegou ao local, os lotes de 10 metros de largura por 20 metros de profundidade estavam demarcados por cordas e as pessoas limpavam o matagal com foices e roçadeiras.



A diarista Lizandra Diniz da Silva, 40 anos, cuidava do espaço em que pretende construir sua residência, e morar com três dos quatro filhos. Ela diz que cansou de esperar pela prefeitura para receber uma casa em loteamento.

_ Há oito anos, estou inscrita na lista de espera das casinhas. Tenho meus filhos para cuidar sozinha. Um é doente, faz tratamento. Não consigo pagar R$ 450 de aluguel e alimentar minha família. Os remédios do meu filho não são dados pelo Estado ou pela prefeitura, eu preciso comprar. A faxina não é uma garantia. Um dia tem trabalho e, no outro, não tem. Cansei de esperar, de ver a situação dos meus filhos, e vim para cá _ desabafou Lizandra.

De acordo com o técnico em refrigeração Sérgio Pedroso, 48 anos, a construção das casas vai começar esta semana, depois que eles limparem os terrenos. Sobre as condições de moradia, como água e eletricidade, ele pontua que, no começo será "gato", pois "é muita burocracia para conseguir os serviços". Pedroso afirmou que as famílias que participam da invasão vêm de diversas localidades da zona norte de Santa Maria, como Vila Brenner, Vila Oliveira, Salgado Filho e São João Batista.

Além disso, o técnico em refrigeração explicou que uma lista com os nomes de todas as pessoas que estavam se apropriando de um lote foi feita, e que este papel seria repassado à prefeitura para mostrar que o terreno foi invadido.



DIVERGÊNCIAS

O pintor Marcelo Dornelles, 40 anos, vai ocupar um lote da invasão com a família, mas afirma que não vai colocar seu nome em lista.



_ Chegou essa pessoa dizendo que temos que fazer uma lista e levar para a prefeitura. Não vou entrar nessa. Nem sei quem é esse homem. Eu vou cuidar do meu canto e é isso _ disse com veemência.

Moradores dizem que terreno é usado como lixão e afirmam que com a invasão espaço ficará sempre limpo Foto: Fernanda Ramos / dsm

Enquanto alguns moradores diziam que o terreno é não da prefeitura outros afirmavam ser. Uma mulher, que não quis se identificar, contou que o espaço foi oferecido para pessoas de outra área da cidade, que não teriam aceitado.

_ Se eles não querem, nós queremos _ respondeu categoricamente.

A mulher diz que o terreno é usado como lixeira, e que os moradores da região largam desde móveis velhos até animais mortos no local. Ela opina que com a invasão será melhor, pois o espaço ficará limpo. Ela também apresenta a situação financeira da família para justificar a invasão.

O PLANO DA PREFEITURA

O superintendente de Comunicação da prefeitura, Ramiro Guimarães, diz que até as 18h15 de ontem a Secretaria de Habitação não recebera notificação sobre a invasão. Hoje, a Guarda Municipal vai até o local para averiguar se o terreno é ou não propriedade do Executivo. Caso seja confirmado como espaço da prefeitura, um pedido de reintegração de posse será feito.

_ Primeiro é preciso verificar a situação do terreno. Sem saber se é espaço da prefeitura não há nada a fazer _ comentou Guimarães.

Se o local não for do Executivo, o proprietário poderá ser notificado sobre a invasão, mas o superintendente de Comunicação salienta que isso "não é obrigação da prefeitura".