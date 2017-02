Casal quer dar a volta ao mundo 

Na estrada 08/02/2017 | 19h40 Atualizada em

Santa Maria hospedou, até ontem, o casal Marcelo e Benedita Freitas, de 51 e 56 anos, respectivamente, que saiu do Piauí em dia 5 de julho do ano passado com o propósito de chegar ao ponto mais extremo do sul da América Latina. Após cumprir este objetivo, eles mudaram o foco da viagem e agora pretendem chegar, até julho, ao Alasca, o ponto mais ao noroeste do continente americano. Só que esta viagem não acabará lá, já que eles pretendem despachar o carro para a Europa, onde querem seguir viajando pelos demais continentes até chegar na Ásia e, então, retornar para o Brasil. Assim, eles completarão a volta ao mundo por terra.

Para aguentar a jornada, eles tomam precauções importantes com a saúde: fazem check ups periodicamente (em Santa Maria, eles atualizaram os exames) e tomam vacinas conforme as necessidades dos locais por onde passam.

_ Antes de sair do Piauí, tomamos diversas vacinas para nos prevenir. Passamos por lugares gelados e agora aqui faz 38,5°C. No frio, nos agasalhos bem. Sempre nos alimentamos bem também. Fizemos exames de sangue (vários) e raio-X em Santa Maria, por nossa iniciativa. Uma espécie de check-up _ conta Dita, como é conhecida a viajante.

Casados há 31 anos, eles saíram de Terezina (PI) para realizar o sonho de aposentadoria dele.

_ O Marcelo sempre dizia "quando eu me aposentar, nós vamos viajar muito. Vamos dar a volta ao mundo". Só não pensei que ele ia fazer a viagem toda de uma vez só _ conta a esposa, em tom de brincadeira.

De julho até agora, eles pararam por mais de 80 cidades de Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. Agora, eles querem seguir viagem pelos outros países do norte da América Latina, passar pela América Central e costear o oeste dos Estados Unidos até o destino final no continente.

Aposentado do Banco do Brasil, Marcelo recorre às Associações Atléticas Banco do Brasil (AABBs) para conseguir hospedagem. Quando eles param em algum local de difícil acesso a hotéis, pousadas ou albergues, dormem dentro da caminhonete, que recebeu um revestimento térmico para enfrentar as baixas temperaturas do sul da América e foi adaptada para improvisar uma cama.

DIÁRIO DE BORDO

O casal faz todo o registro da viagem pelo Facebook na página Marcelo e Dita Pelo Mundo. Fotos, textos e vídeos contam detalhes da aventura. Dita menciona que a maior surpresa para ela é a receptividade das pessoas que eles conheceram pelo caminho. Marcelo concorda com a esposa e lembra que fizeram amigos nesta jornada, como os casais de Belo Horizonte, Florianópolis e Brasília, com quem passaram Natal e Ano Novo.

Marcelo e Dita têm três filhos, com idades entre 25 e 30 anos, e dizem que sentem saudade da família, mas não dos bens materiais, como a casa deles.

_ Eu sofro mesmo é com a saudade dos meus netos, que são gêmeos. Quando a gente consegue, fala com eles e com nossos filhos por telefone ou por vídeo, mas aperta o peito _ comenta Dita.

Marcelo diz que o casal busca parcerias para que possam seguir em viagem. A Volkswagem, fabricante da Amarok, carro que estão usando durante a jornada, dá apoio nas manutenções do veículo, em território brasileiro. Porém, o bancário aposentado diz que gostaria de ter apoiadores fora do país. Interessados em ajudá-los podem entrar em contato pelo endereço eletrônico marceloeditapelomundo@gmail.com, ou pela a página no Facebook.