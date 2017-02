Casal fica gravemente ferido em acidente em Caçapava do Sul

Trânsito 12/02/2017 | 14h26 Atualizada em

Um casal ficou gravemente ferido após sofrer um acidente na BR-392 na tarde deste sábado em Caçapava do Sul.



Fique atento para não cair em novo golpe por telefone



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 15h, uma S-250, com placas de Panambi, trafegava no sentido Caçapava do Sul-Santa Maria quando saiu de pista e acabou caindo em um barranco na altura do km 264.

As vítima foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao hospital Victor Lang.



Jovem sofre tentativa de homicídio em Santa Maria



Na tarde deste domingo, não havia informações sobre a identidade e o estado de saúde das vítimas.

No trecho onde aconteceu o acidente, o trânsito não precisou ser interrompido. Na manhã deste domingo, o veículo foi recolhido pelo guincho.