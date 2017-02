Carreta tomba na BR-290 em Santa Margarida do Sul

Trânsito 14/02/2017 | 14h06 Atualizada em

Um caminhão-baú tombou após um acidente de trânsito, ocorrido no Km 374 da BR-290, em Santa Margarida do Sul, na manhã desta terça-feira. O tombamento teria acontecido devido a um desvio do motorista do caminhão, de 34 anos, para evitar uma colisão frontal com outro veículo. Ninguém ficou ferido.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de São Gabriel, que atendeu a ocorrência, o caminhão trafegava no sentido Santa Margarida do Sul-Porto Alegre quando teria avistado um motorista, na direção contrária, realizando uma ultrapassagem indevida. Para desviar de uma possível colisão, o motorista do caminhão - que carregava papel A4 - teria ido para o acostamento da pista, onde o veículo acabou tombando.

O motorista foi atendido, medicado e liberado. Não houve feridos.