Capotamento deixa um ferido no centro de Santa Maria

Foto: Victoria Luiza Moura / Diário de Santa Maria

Um acidente envolvendo dois carros deixou uma pessoa ferida na manhã desta segunda-feira em Santa Maria. O acidente ocorreu na Rua Tuiuti, esquina com a Conde de Porto Alegre.

À reportagem do Diário, que esteve no local, o motorista da Kangoo, Ronei Schimidt, 28 anos, contou que descia a Tuiuti e não parou na esquina com a Conde de Porto Alegre, que é a preferencial. Neste momento, acabou atingindo a Sandero dirigida por Eber dos Santos Soares, 32 anos, que capotou e ficou com as quatro rodas para cima. A Kangoo pertencia à empresa onde Schimidt trabalha.

O motorista da Sandero foi encaminhado para a UPA com ferimentos leves. A Brigada Militar registrou a ocorrência.