Caminhoneiros pedem ao MP suspensão de pedágio na RSC-287 

A Associação de Caminhoneiros do Centro Serra (ACCS) quer que as cobranças de pedágio da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), em Candelária, na RSC-287 sejam suspensas.



Na manhã desta sexta-feira, eles protocolaram o pedido no Ministério Público do município de Arroio do Tigre. O motivo do pedido dos motoristas é em função do bloqueio total da rodovia, em Novo Cabrais. A RSC-287 é a principal ligação de Santa Maria a Porto Alegre.

Motoristas pagam pedágio para escapar de bloqueio na RSC-287



De acordo com o promotor Flávio Brenner da Costa, do Ministério Público de Arroio do Tigre, a associação pede urgência na reparação do trecho bloqueado. Eles também solicitam que, enquanto o trecho está bloqueado - à espera de obras - que o pedágio de Candelária, que fica a cerca de 20 quilômetros do local do bloqueio, não cobre pela passagem de veículos.

Com ponte móvel, trânsito na RSC-287 ficará em uma pista



O promotor explica que, ainda nesta sexta-feira, encaminhou o pedido da ACCS para as promotorias de Candelária e de Cachoeira do Sul, que abrange a cidade de Novo Cabrais:

_ Como a praça de pedágio fica em Candelária, e o problema (da rodovia) fica no município de Novo Cabrais, os documentos foram encaminhados para esses municípios, para que tomem ciência e analisem a situação.





Ponte móvel



Quanto o problema na rodovia não é resolvido (será feita uma obra emergencial para arrumar o afundamento na pista, no trecho de Novo Cabrais), o Exército irá instalar uma ponte móvel para liberar o fluxo de veículos em meia pista.



O problema é que a instalação ponte precisa de autorização do Ministério da Defesa e Planejamento, o que ainda não ocorreu.

Pedágio privado



Para a maioria dos motoristas, a solução mais simples tem sido um pedágio privado, em uma propriedade que fica nas margens da RSC-287, próxima do bloqueio. Lá, os veículos pagam R$ 2 para passar pela estrada particular. Porém, caminhões e ônibus não têm autorização de passar pelo local e devem usar outras rotas alternativas (veja na imagem abaixo) para acessar as cidades da região.

Foto: Paulo Chagas / Diário de Santa Maria

Trânsito totalmente bloqueado na RSC-287 em Novo Cabrais



Os veículos pesados - como ônibus e caminhões - não estão autorizados a passar pelo trecho desde o dia 27 de janeiro. Dois dias depois o bloqueio se estendeu a todos os veículos. O local deve receber a instalação de uma ponte móvel, que será construída pelo Exército para permitir a passagem de veículos durante os reparos na rodovia.

Justiça suspendeu cobranças

Esta não é a primeira vez há pedidos para a suspensão de cobrança no pedágio de Candelária. Em novembro de 2013, alguns meses depois que a EGR assumiu a praça, a Justiça determinou que as taxas não fossem cobradas até que a empresa oferecesse serviços como guincho e ambulância. O mesmo aconteceu na praça de Venâncio Aires, em setembro de 2013.