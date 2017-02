Calor intenso continua até quinta-feira em Santa Maria

Calorão 20/02/2017 | 19h07 Atualizada em

O calorão de ontem fez da segunda-feira o dia mais quente deste ano, em termos de sensação térmica, em Santa Maria. O desconforto térmico foi o maior entre todos os registrados no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, por exemplo, registrou sensação térmica de 45ºC, Pelotas, de 44ºC, e Uruguaiana, 42ºC.

A sensação térmica (que é diferente da temperatura máxima registrada) chegou aos 46,1ºC no Coração do Rio Grande no começo da tarde, por volta das 13h. O meteorologista Gustavo Verardo explica que, no verão, a sensação térmica é quantificada de acordo com a temperatura e a umidade relativa do ar. Quanto mais alta a temperatura e mais alta a umidade, maior o desconforto térmico. No caso de Santa Maria, a máxima desta segunda-feira foi de 33ºC, e a umidade chegou a 80%.

– A gente não tem como prever a sensação térmica, mas é possível afirmar que, até quinta-feira, deve se aproximar ou até mesmo ultrapassar os 40ºC – diz Verardo.



Calor continua até quinta-feira



O calorão e a umidade alta continuam, pelo menos, até a quinta-feira na cidade e na região. Além do calor, pelos próximos dias, há chance de pancadas de chuva isoladas. Entre sexta-feira e sábado, há previsão de chuva forte, com risco de temporal. Por causa disso, as temperaturas vão ser mais amenas a partir de domingo e na próxima segunda-feira, com mínimas entre 16ºC e 17ºC.

– A chuva prevista para o final de semana é um tipo diferente, em decorrência de uma frente fria que deverá passar. Aí, sim, a temperatura deve baixar no começo da semana – explica Verardo.



A piscina foi a alternativa para a criançada aliviar o calor Foto: Fernanda Ramos / NewCo DSM