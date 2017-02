Caixa eletrônico é arrombado em banco de Santa Maria

Criminalidade 19/02/2017 | 15h47 Atualizada em

Um caixa eletrônico do Banrisul foi arrombado neste domingo, em Santa Maria. O fato aconteceu por volta das 12h30min, na agência do Banrisul que fica na Rua Maranhão, no bairro Tancredo Neves, região Oeste.

Na agência, um dos caixas foi praticamente todo destruído, provavelmente com o uso de um maçarico. No local, ao lado do terminal que estava queimado, foi deixada uma garrafa de bebida. A perícia esteve no banco ainda na tarde deste domingo. A quantidade de dinheiro levada não foi informada.



A Polícia Civil vai investigar o arrombamento, o primeiro nesta agência, que funciona há cerca de seis meses na Rua Maranhão.