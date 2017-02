Cadela rejeita ser adotada até que seu amigo também também seja adotado

Catioros amigos 20/02/2017 | 20h09 Atualizada em

Esta é uma das mais lindas histórias envolvendo cachorros que você vai ouvir falar. Ela foi contada pela americana Alaina Brinton, que depois de perder seu cachorro queria adotar um novo animal. Foi aí ela começou a procurar em abrigos de animais e achou seus novos companheiros caninos.

Ela viu a foto de Lucy e imediatamente se encantou pela cadela. Alaina ligou para o abrigo e falou do interesse em adotá-la. Foi então que foi avisada que não conseguiria adotar somente Lucy.



Quando chegou ao abrigo, Alaina compreendeu o motivo: a cachorra tinha virado uma espécie de irmã mais velha de um cachorro, recém chegado ao abrigo, chamado Sully. Desde que o cão chegou no lugar eles se tornaram inseparáveis.

Ao ver os dois juntos, Alana não teve dúvidas e resolveu levar os dois melhores amigos para casa.

– Eu me apaixonei no mesmo momento. Além disso, era óbvio que Sully estava olhando para Lucy para mostrar a ele que as coisas não estavam bem, e eu não tive coragem de separá-los – disse a dona dos cachorros ao The Dodo.

Ela então adotou os dois, e vive feliz com Sully e Lucy em Kentucky, nos EUA, há sete anos. Os animais continuam inseparáveis. A históra de Alaina, Sully e Lucy foi compartilhada no fórum Reddit.



*Com informações do Estadão

Lucy, à esquerda, e seu melhor amigo Sully são amigos inseparáveis Foto: Imgur / Reprodução