Caçapava do Sul fica sem delegacia e bombeiros à noite

A população de Caçapava do Sul ficará sem atendimento da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros durante as madrugadas. As medidas foram anunciadas nesta terça-feira pelas corporações e têm como motivo a falta de pessoal.

No caso da Polícia Civil, o delegado Fabrício de Santis Conceição anunciou a suspensão o plantão do atendimento 24 horas na delegacia da cidade por tempo indeterminado.

Bombeiros de Caçapava do Sul contam com um caminhão. Durante seis noites, plantões serão atendidos por São Sepé Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

– O atendimento noturno em feriados e finais de semana será feito em regime de sobreaviso, para casos de prisão em flagrante e foragido, ocorrências com morte, furto e roubo a banco, apreensão de menores, violência doméstica, sequestro e estupro – informou.

Os plantões funcionavam das 18h às 8h30min do dia seguinte. Segundo o delegado, o registro de outras ocorrências poderá ser feito durante o expediente normal da delegacia (veja quadro). O registro também pode ser feito na Brigada Militar. A BM mantém plantão 24 horas.

Outro caminho para efetuar registros policiais é pelo site da Delegacia Online.

No caso do Corpo de Bombeiros, a decisão de restringir o atendimento durante a noite foi tomada pelo comandante do grupamento de Caçapava do Sul, sargento Daniel de Azambuja Stock. Em ofício enviado à Câmara de Vereadores, Stock informa que os plantões serão suspensos por seis noites, já a partir desta terça-feira.

As demais noites sem atendimento da guarnição local serão nos dias 16, 19, 21, 23 e 25 de fevereiro."Reforço que a situação tende a se agravar nos próximo meses devido à falta de pessoal", alerta o ofício assinado pelo sargento Daniel Stock. A guarnição tem um caminhão e sete bombeiros.

Nessas noites sem plantão, Caçapava do Sul será atendida pelos bombeiros de São Sepé. Stock salienta que a demora na prestação do serviço será inevitável devido à distância de 43 quilômetros entre as duas cidades.

Apesar de não haver bombeiros para urgências, em caso de incêndio ou outras ocorrências graves a população poderá ligar para o telefone 193, pois será mantido um atendendo 24 horas, que acionará a equipe de São Sepé.

