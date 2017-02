Brigada Militar prende homem com pistola de fabricação americana em Santa Maria

Criminalidade 03/02/2017 | 19h53 Atualizada em

Policiais do Pelotão de Operações Especiais (POE) da Brigada Militar (BM) de Santa Maria prenderam um homem com uma pistola de fabricação americana na manhã desta sexta-feira. Conforme, a BM, uma viatura fazia patrulhamento de rotina na Rua Duque de Caxias, por volta das 6h30min, quando avistaram uma motocicleta próximo ao semáforo da Rua João Batista da Cruz Jobim, no Bairro Nossa Senhora da Medianeira, no centro. Como o carona estava com as mãos nos bolsos da jaqueta, a atitude chamou a atenção dos policiais, que realizaram a abordagem na Avenida Medianeira.

Acusado de matar relações públicas em assalto é condenado



Ao revistar o caroneiro, os policiais encontraram com ele uma pistola .45, fabricada nos Estados Unidos. A arma estava carregada com sete munições. No outro bolso do homem havia outro carregador com mais dois cartuchos. O homem de 37 anos foi identificado como apenado do regimento semiaberto do Instituto Penal de Santa Maria, onde termina de cumprir pena por tráfico. Ele havia saído da casa prisional por volta das 6h para trabalho externo. O tripulante da moto, de 29 anos, foi liberado, mas também tem antecedentes policiais. Já o homem de 37 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de uso restrito e encaminhado à Penitenciária Estadual de Santa Maria.

Suspeitos de morte na Avenida Rio Branco estão na prisão



Na pistola, que não estava com a numeração raspada, é possível ler "United States Property" e "US Army", que comprovam a patente e a liberação do Exército dos Estados Unidos.

Foto: Brigada Militar / Divulgação

O instrutor de tiro e especialista em armas Giovanni Millani, diz que a arma pode ter chegado ao Brasil das mais diversas maneiras. Há inúmeras possibilidades. A mais provável é que ela tenha sido roubada ou furtada de casa de algum militar ou familiar de militar ou colecionador, que é quem pode ter a arma, que é de uso restrito. Inclusive, pracinhas brasileiros que participaram da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) ganharam esse tipo de arma para os combates.

Fique atento para não ser assaltado ou ter bens furtados no transporte coletivo



Millani ressalta também que a arma está em ótimo estado, e que legalmente, uma arma idêntica a essa é comercializada por um valor entre R$ 5 e R$ 10 mil. O especialista acrescenta que a pistola é de um calibre potente, e no Brasil é usada pela Polícia Federal, mas também pode ser adquirida por atiradores esportivos e colecionadores.