Brigada Militar prende dupla suspeita de assalto em Santa Maria

A Brigada Militar prendeu dois homens que assaltaram a loja Dudu's Baby, na Rua José Bonifácio, no centro de Santa Maria, na tarde desta quarta-feira.

A dupla entrou no local, e um deles fez menção, por baixo da camisa, de ter uma arma, e anunciou o assalto. Foram levados um notebook, um celular e R$ 212.

Policiais da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), do 1º Regimento de Polícia Montada (1º RPMon) encontraram os suspeitos na Rua Coronel Seixas, no Bairro Salgado Filho. Os objetos não foram recuperados, mas o dinheiro sim.



Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), e depois seriam encaminhados à Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm).