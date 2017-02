Brigada Militar emprega 100 policiais por dia durante o carnaval na região

Segurança 27/02/2017 | 17h22 Atualizada em

Em Restinga Seca, policiamento foi reforçado para as quatro noites de carnaval no Balneário das Tunas

Desde a sexta-feira, quando começaram as festas de carnaval, a Brigada Militar conta com um esquema diferenciado para garantir a segurança dos foliões nos 29 municípios de abrangência do Comando Regional de Polícia Ostensiva Central. Ao total, são 100 policiais atuando no policiamento todos os dias, principalmente em cidades que contam com as maiores festas da região.



O 2º Batalhão de Operações Especiais (2º BOE) reforça os efetivos do 1º Regimento de Polícia Montada (1º RPMon), responsável pelo policiamento em Santa Maria e mais 18 municípios, e do 5º RPMon, com sede em Santiago e responsável por outras nove cidades.



Em Santa Maria houve o acréscimo de 30 alunos da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos (Esfas), que também foram trabalhar na rua, possibilitando que os policiais da cidade possam prestar apoio em outros municípios. Cidades como Restinga Seca, São Sepé, São Pedro do Sul e Jaguari, que contam com grandes festas, tiveram atenção especial.

– Estamos com uma estrutura diferenciada para atender toda a área urbana de Santa Maria, em especial os locais em que há uma grande concentração de foliões, como os clube que estão devidamente credenciados e liberados para realizar a festa. Esse reforço da Esfas vai ser muito importante – ressalta o tenente-coronel Erivelto Hernandes, comandante do 1º RPMon.