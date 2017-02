BR-158 está totalmente bloqueada em Júlio de Castilhos

Trânsito 19/02/2017 | 17h03 Atualizada em

A BR-158, em Júlio de Castilhos, está totalmente bloqueada para passagem de veículos entre os dois trevos de acesso ao município. O bloqueio fica entre os quilômetros 261 e 264 da rodovia, cerca de um quilômetro depois do primeiro trevo de acesso à cidade para quem viaja no sentido Santa Maria-Cruz Alta.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santa Maria, uma tubulação de concreto da rodovia rompeu. Desde a sexta-feira, o tráfego nesse trecho está completamente bloqueado. A previsão é que o trecho fique bloqueado até segunda ou terça-feira.

Depois que as obras começarem, o trânsito deverá ficar em meia-pista. Enquanto não é possível passar pelo local, a alternativa de quem viaja pela BR-158 é entrar no primeiro acesso a Júlio de Castilhos (vale para quem viaja nos dois sentidos), entrar na cidade e sair pelo próximo acesso.