Bois teriam ficado cerca de quatro horas sob o sol dentro de caminhão em Santa Maria

Maus-tratos 23/02/2017 | 18h55 Atualizada em

Moradores e pedestres que passaram pela Rua José Sangói, no Bairro Tomazetti, na região sul de Santa Maria, na tarde desta quinta-feira, ficaram indignados e sensibilizados com uma cena. Segundo relatos, um caminhão boiadeiro, carregado com cerca de cinco bois, estaria sob o sol desde o meio-dia até perto das 16h. De acordo com as testemunhas, os bovinos estavam se debatendo e mugindo devido ao calor, o que pode ser caracterizado como maus-tratos.

– Foi uma cena horrível, indescritível. Os animais se debatiam, gritavam alto, levantavam a cabeça para fora das grades, buscando ar, eu acho. Foi muito triste. É inaceitável uma situação dessas – disse uma pessoa que presenciou o fato.

O Batalhão Ambiental da Brigada Militar foi acionado, mas a única guarnição responsável pelo trabalho em diversos municípios da região estava em uma ocorrência em São Martinho da Serra. Depois do atendimento a essa ocorrência, a guarnição iria verificar a situação em Santa Maria.

De acordo com os moradores, depois de perceber a movimentação e após a dispersão dos populares, o motorista saiu com o caminhão, descarregou os bois, e o veículo voltou vazio. Foi registrado um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento e o caso será investigado pela Polícia Civil.