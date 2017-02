Boate é alvo de assalto de dupla armada em Santa Maria

Criminalidade 24/02/2017 | 09h35 Atualizada em

Uma casa noturna foi assaltada na madrugada desta sexta-feira em Santa Maria. De acordo com informações da Brigada Militar, o assalto aconteceu por volta das 2h, na boate O Bily, que fica na Rua São Sebastião, no Bairro Boi Morto, na Região Oeste.



Dois homens, usando roupas pretas, entraram no estabelecimento com pistolas e anunciaram o assalto. Eles roubaram R$ 800 em dinheiro do caixa da boate, carteiras e celulares dos clientes. Uma cliente levou uma coronhada na cabeça.



Depois do assalto, os dois fugiram do local. A boate possui câmeras de vigilância, e as imagens já foram encaminhadas para a Polícia Civil, que vai investigar o crime.