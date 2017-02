BM prende homens que tentavam fugir com fogão de uma casa em Santa Maria

Flagrante 14/02/2017 | 20h05 Atualizada em

A tarde de terça-feira foi de pelo menos quatro prisões por furtos qualificados em Santa Maria, todas feitas pela Brigada Militar. A primeira foi por volta das 15h, na Rua Vereador Radialista Cerejinha, no Bairro Pinheiro Machado, na região oeste da cidade. Uma patrulha foi avisada sobre um arrombamento em uma casa e se deslocou até o local. Os policiais prenderam dois jovens em flagrante quando eles tentavam sair da casa com um fogão de mesa e um home theater. Os dois, com 18 e 19 anos, foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA).

Um pouco mais tarde, policiais da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), durante patrulhamento na Rua Carlos Drummond de Andrade, no Bairro Tomazzetti, na região sul, quando viram um homem em atitude suspeita. Ele empurrava uma bicicleta com uma caixa plástica. No compartimento foram encontradas duas baterias de caminhão, uma chave de boca e um alicate. O suspeito confessou que havia furtado os objetos do pátio do depósito da Polícia Federal (PF), o que foi confirmado. Ele foi encaminhado à delegacia da PF, onde foi lavrado o flagrante.

Já pela manhã a BM pode ter prendido o suspeito de ter arrombado a Escola Xavier da Rocha, no Bairro Itararé, na madrugada desta terça. Duas patrulhas faziam buscas na Rua Tapes, no mesmo bairro, quando encontraram o suspeito, de 22 anos. Com ele foi encontrado um DVD, que ele disse ter furtado da escola. O jovem também foi encaminhado à DPPA.

Não foi confirmado à reportagem se os quatro foram encaminhados à Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm).