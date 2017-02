Bar é assaltado por trio armado

Criminalidade 27/02/2017 | 10h12 Atualizada em

Um bar foi assaltado na noite da última sexta-feira em Santa Maria por um trio armado. O fato aconteceu por volta das 19h30min no Tufus Bar, que fica dentro do Residencial Dom Ivo Lorscheiter, no bairro Diácono João Luiz Pozzobom.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Brigada Militar, o trio, que aparentava ter cerca de 18 anos, entrou no estabelecimento se fazendo passar por cliente e, logo após fazer um pedido, anunciou o assalto. Um dos três suspeitos portava uma arma para o atendente e efetuou um disparo, mas não atingiu ninguém. O trio fugiu levando cerca de R$ 500 e um celular.

De acordo com vizinhos, eles seriam adolescentes e fugiram em um Gol branco. A polícia investiga o caso.