Água 13/02/2017

A Corsan informa que os Bairros Rosário e Passo D'Areia podem sofrer com intermitência de abastecimento. O motivo é um conserto na Rua Lucídio Gontan.

Segundo a empresa, o serviço iniciou por volta das 12h, no dia de hoje. A previsão para normalização do abastecimento é para as 16h30min, podendo ser restabelecido antes deste horário.