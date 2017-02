Autoridades se reúnem para tentar achar solução para alagamentos 

Chuvas 22/02/2017 | 14h15 Atualizada em

As fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias trouxeram junto consequências que são velhas conhecidas dos moradores e do poder público. Nessas ocasiões, durante os aguaceiros que se repetem, a água destrói jardins e pátios e, muitas vezes, invade as casas, danificando o que estiver pela frente. Ruas e calçadas mais parecem rios e fica praticamente impossível passar.



Para dar o primeiro passo rumo à tentativa de acabar com essa rotina difícil, ocorre hoje a primeira reunião do Núcleo de Análise e Prevenção de Áreas de Risco. O departamento é vinculado ao gabinete do vice-prefeito e envolve a Defesa Civil e as secretarias de Meio Ambiente e Infraestrutura e Serviços Públicos. A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) também deve ser convidada a participar da iniciativa.

Prefeitura lança licitação para a reforma da cobertura do Guarani-Atlântico

No início de janeiro, o prefeito Jorge Pozzobom (PSDB) já havia falado ao Diário sobre uma parceria com técnicos da UFSM para resolver os alagamentos. Ele disse que projetos seriam enviados à Câmara de Vereadores para que grandes obras só fossem autorizadas com medidas de compensação para armazenar água da chuva ou aumentar a infiltração no solo.

De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, ainda não há um mapeamento das áreas mais alagadas ou nenhum projeto elaborado. Mas, segundo o vice-prefeito, Sergio Cechin (PP), assim que terminarem as férias da Federal, a intenção do núcleo é estreitar parcerias com a UFSM e dar largada às ações:

Aeroporto civil está apto a receber voos de aeronaves de grande porte



– O período letivo recomeça agora, e pretendemos, em conjunto com a universidade, ocupar os estudos que já são feitos na instituição. Também queremos chamar o Conselho Municipal de Meio Ambiente (Condema). Por enquanto, resolvemos questões pontuais, como desentupimento de bueiros e limpeza de sangas e arroios. E contamos com a conscientização das pessoas para que não joguem lixo nas calçadas ou no Cadena – explica o vice-prefeito.

Caso crônico e falta de pessoal

O secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Paulo Roberto de Almeida Rosa, acrescenta que é preciso entender que essa é uma situação crônica, que se repete há anos. Ele explica que a prefeitura carece de equipamentos adequados. Parte do maquinário está degradado, e o quadro funcional, reduzido.



Neste momento, são priorizados os casos mais graves e realizadas parcerias com a própria comunidade que pode, por exemplo, contribuir com a tubulação, enquanto prefeitura garante a mão de obra.

Especialistas explicam fenômeno em cascata de Silveira Martins no domingo



– Estamos avaliando a nossa capacidade de assumir compromisso e correndo atrás. Acompanhamos todas situações, mas intervimos nas mais crônicas, que colocam em risco a mobilidade urbana. Não estou julgando, mas não é razoável resolver, em 45 dias, problemas que são antigos. Além da questão financeira, há a jurídica, pois alguns projetos dependem de outras empresas para serem solucionados – diz o secretário.



A cada chuvarada, transtornos se repetem

Quando o céu começa a mostrar nuvens escuras e o vento fica mais forte, moradores de alguns pontos da cidade começam a organizar suas casas para não tentar evitar, mais uma vez, os danos provocados pela chuva. No último domingo, após as fortes pancadas, o Diário recebeu informações de alagamentos nos bairros Patronato, Nossa Senhora de Fátima, São João, Noal, Medianeira e Camobi.

Durante a semana, a reportagem recebeu telefonemas e mensagens de outras localidades que também enfrentam transtornos ocasionados pelo aguaceiro. Ontem, a reportagem voltou à Rua Jornal A Razão, na Vila Natal, para conversar com moradores.

O pedreiro José Carlos Barcelos, 43 anos, diz que a chuva mexe com as pedras da rua, que não tem calçamento, e deixa a passagem de veículos muito difícil. Ele conta que os vizinhos preparam um abaixo-assinado para entregar à prefeitura, solicitando o conserto das ruas, que ficam completamente alagadas quando chove muito forte.

Cerca de 7 milhões de pessoas não receberam corretamente o FGTS



A dona de casa Mara da Silva Pinto, 41 anos, lembra que não estava em casa no último domingo, no momento da chuvarada e diz que se assustou muito quando chegou.

– Os vizinhos me contaram que veio muita água para a minha casa na hora da chuva. Me arrepiei quando vi o aguaceiro e a quantidade de lixo no meu pátio – conta.

Ela se mudou para a rua há menos de um mês e conta que se arrependeu bastante. Antes, ela e a família moravam em outra rua, mas na mesma localidade, e não enfrentavam tantos problemas com alagamentos.