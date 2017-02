ÁUDIO: motorista tenta subornar policiais em barreira de Carnaval e vai parar na delegacia

Operação Carnaval 28/02/2017 | 17h51 Atualizada em

Uma jovem de 25 anos foi detida e levada à Delegacia de Polícia de Santiago porque teria tentado subornar os policiais rodoviários federais que a abordaram na BR-287, próximo do acesso a Jaguari, onde ocorre uma das festas de Carnaval mais tradicionais da região. Ao todo, nas quatro noites de Carnaval, a PRF flagrou 52 motoristas dirigindo bêbados.



Acidente deixa um jovem ferido na BR-287

A abordagem foi feita por volta das 6h, a um Fiat Uno, com placas de Santa Maria. A condutora do veículo se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ao ser informada sobre as consequências da recusa (que pode originais em recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e remoção do veículo), a jovem teria oferecido R$ 180 aos policias, conforme registro da ocorrência feita pela Polícia Rodoviária Federal na Polícia Civil de Santiago, que irá investigar a tentativa de suborno. Um policial gravou a conversa e a entregou à Polícia Civil (ouça a conversa abaixo).



Depois do registro da ocorrência, a jovem foi liberada e deve aguardar a finalização do inquérito. Conforme a PRF, à Polícia Civil foram entregues os R$ 180 e um áudio com a conversa da jovem com os policiais.

28 motoristas são flagrados dirigindo bêbados em três noites de Carnaval



Na mesma noite, a PRF deteve em flagrante outras duas pessoas, às 6h10min e às 7h, ambas por embriaguez ao voltante. No primeiro caso, diz a PRF, uma mulher de 44 anos que dirigia uma Pajero, com placas de Porto Alegre, fez o teste do etilômetro que apontou 0,52 mg de álcool por litro de ar. A segunda detenção ocorreu com um jovem de 27 anos, motorista de um Focus, com placas de Santa Maria. Ele fez o bafômetro, que apontou 0,69 mg de álcool. Os dois motoristas foram levados para a delegacia de Santiago, onde pagaram fiança e foram liberados.

22 autuações por embriaguez na última noite



Além dos casos acima, a PRF autuou outros 22 motoristas por embriaguez ao volante. Das quatro noites de Carnaval em Jaguari, a última foi a de maior movimento de veículos, conforme a PRF. Foram 1.230 veículos abordados e foram 680 testes de etilômetro. Além disso, outros 43 condutores foram autuados por outras infrações de trânsito. Nas quatro noites, 52 motoristas foram flagrados bêbados.



* Com informações da Polícia Rodoviária Federal de Santiago