Após tiroteio, posto contrata segurança privada para inibir aglomerações

Santa Maria 09/02/2017 | 16h20 Atualizada em





Foto: Gabriel Haesbaert / DSM

Para inibir a aglomeração de motociclistas e pessoas que utilizam o pátio do posto de combustíveis localizado na Avenida Fernando Ferrari, onde um jovem foi alvo de quatro tiros no último domingo, a direção do posto contratou uma empresa de segurança privada.

_ Não podemos obrigar as pessoas a sair dali, já que a área de estacionamento é aberta ao público, mas queremos inibir aglomerações de pessoas que vão ao local para fazer confusão _ relata um dos proprietários do local.



Os tiros ocorreram na área de estacionamento destinada às motocicletas. Imagens de câmeras de segurança (o Diário teve acesso às imagens, mas não obteve autorização para publicá-las) mostram quando dois jovens caminham em direção à área do estacionamento de motos e atiram contra um jovem à queima-roupa.



Houve confusão e correria no momento. Havia crianças e família na pizzaria que fica ao lado da área de estacionamento.



O caso, que está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Conforme o delegado, a investigação aponta que a motivação da tentativa de homicídio tenha sido uma rixa envolvendo dois grupos. O jovem ferido já deu alta do hospital e prestou depoimento.