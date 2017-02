Após golpe, ladrões buscam cartão de banco na casa da vítima 

Estelionato 09/02/2017 | 15h51 Atualizada em

Uma idosa, de 78 anos, foi vítima da ousadia de bandidos em Santa Maria. O caso ocorreu no dia 27 de janeiro, mas só chegou à 2ª Delegacia da Polícia Civil na tarde de hoje.

Conforme o delegado Marcelo Arigony, o que chama a atenção é a audácia dos bandidos, que foram até a casa da vítima buscar o cartão do bando. Conforme depoimento da idosa, ela recebeu um telefonema de uma pessoa que se identificava como sendo do Banco do Brasil. O golpista disse que o cartão da idosa tinha sido clonado, e o banco precisaria recolhê-lo.

A idosa foi orientada a entregar o cartão a um telemoto, que foi à sua casa buscar o objeto. A vítima entregou o cartão e a senha, como havia sido pedido por telefone. Logo após o golpe, os suspeitos fizeram saques e compras com o cartão da idosa.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que, quando entrou em contato com o Banco do Brasil (BB), a empresa confirmou que casos semelhantes já haviam ocorrido.

Segundo a assessoria de comunicação do BB, casos semelhantes foram informados por clientes, mas não há uma estatística de quantos golpes já ocorreram. A alerta é para que, nunca, em qualquer hipótese, o cliente forneça a senha para ninguém.



O caso vai ser encaminhado para investigação na Delegacia do Idoso.