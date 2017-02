Aplicativo UFSM Digital chega a 10 mil downloads

Tecnologia 27/02/2017 | 10h32 Atualizada em

O aplicativo para celular UFSM Digital chegou, na semana passada, ao número de 10 mil downloads. A iniciativa foi lançada em setembro de 2016, pelo Centro de Processamento de Dados (CPD) em parceria com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

De acordo com a assessoria de comunicação da Federal, o aplicativo tem como objetivo facilitar o dia-a-dia de alunos e servidores da instituição e conta com serviços como o cardápio do Restaurante Universitário (RU), saldo e agendamento das refeições, renovações de livros na Biblioteca Central, notas e faltas do semestre atual, bem como consultas de horários de ônibus. Para os servidores, há funcionalidades exclusivas como a visualização prévia do ponto eletrônico.

Desde o lançamento, o aplicativo já passou por vários aperfeiçoamentos e deve seguir sendo aprimorado. A tecnologia está disponível para download gratuito na Play Store.