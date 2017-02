Apesar do boato, não há registros de leishmaniose em Santa Maria

Saúde 13/02/2017 | 09h31 Atualizada em

Os grupos e organizações que cuidam de animais em Santa Maria receberam, nos últimos dias, muitas perguntas sobre um suposto surto de leishmaniose na cidade. Uma doença sem cura, mas com tratamento, que afeta cães e humanos, e é transmitida pelo mosquito Lutzomyia longipalpis, mais conhecido como mosquito-palha. Mas o veterinário Carlos Flávio da Silva, da Vigilância Ambiental, garante que não há epidemia no município.



Cirurgia bariátrica pode melhorar a qualidade de vida, mas é preciso atenção!



O último caso diagnosticado da doença em Santa Maria, segundo o veterinário, ocorreu no ano passado e, hoje, há uma suspeita em avaliação. O diagnóstico é realizado por meio de exames clínicos e laboratoriais. O veterinário diz, ainda, que a cidade nunca passou por um surto e que os casos registrados eram isolados.



Obstetrícia do Husm está superlotada



O primeiro diagnóstico de leishmaniose endêmico, em animal que nunca saiu da cidade, ocorreu em 2009. Depois da confirmação, uma varredura foi feita em toda a região onde o cachorro vivia para constatar se outros animais não estavam infectados. Segundo Carlos Flávio, aquele foi um caso isolado:



– Até então, os casos eram importados e aconteciam quando o cachorro saía da cidade, numa viagem com os donos.



Não há mosquito

Ainda de acordo com o veterinário, o mosquito-palha não foi encontrado em Santa Maria. Ele esclarece que em 24 pontos da cidade, com características de procriação do inseto, foram fixadas armadilhas para larvas do inseto, mas nenhuma foi encontrada. Segundo Carlos Flávio, o mosquito não é o portador da doença, e sim um hospedeiro que se torna transmissor depois de se alimentar de algum animal ou humano infectado pelo protozoário da Leishmania.



Prevenção

Existem duas maneiras de prevenir que os animais tenham leishmaniose: uma coleira repelente ou a vacina específica contra o protozoário. Porém, a veterinária Luciana Wolle, 33 anos, não concorda com a opção da vacina. Ela diz que injetar o protozoário da Leishmania em cães saudáveis pode não ser 100% eficiente e ainda transformar os cachorros em portadores da doença.



– Sempre tem um dono que acha que, se fizer a vacina no cachorro, não precisa usar a coleira, daí o animal pode ser picado pelo mosquito – diz Luciana.



Também é importante manter o ambiente em que o animal vive, como o pátio, sempre limpo e a higiene do cachorro em dia.



Santa Maria teve 16 casos suspeitos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti



Foto: Lucas Amorelli / DSM

Humanos podem ser infectados por dois tipos da doença

A leishmaniose é infecciosa, porém, não é contagiosa. É causada por parasitas que vivem e se multiplicam no interior de células que fazem parte do sistema de defesa do infectado. Existem dois tipos de leishmaniose: cutânea ou visceral. Em cachorros, é mais comum a infecção visceral, já humanos estão mais propensos a serem infectados pelas duas formas. Quando cutânea a doença se caracteriza por feridas na pele. O indivíduo pode apresentar também feridas nas mucosas de nariz, boca e garganta. Esta forma de leishmaniose é conhecida como ¿ferida brava¿. Já a doença visceral acomete os órgãos internos, principalmente fígado, baço e medula óssea. Esse tipo de leishmaniose pode aparecer em crianças de até 10 anos.

Transmissão sexual

Os veterinários dizem que a doença não é transmissível pelo toque, saliva, suor ou se o cão morder alguém. Mas a veterinária Luciana Wolle chama a atenção para o cuidado com relações sexuais. Animais infectados não podem ter relações, e humanos diagnosticados não devem realizar o ato sem preservativos.



Sintomas

Os sintomas são semelhantes em cachorros e humanos, segundo a veterinária Luciana Wolle. O indicado é inciar o tratamento o mais rápido possível. Procure um médico ou leve o animal ao veterinário assim que perceber algum destes sintomas

Visceral

Febre irregular e prolongada

Anemia

Indisposição

Palidez da pele ou das mucosas

Falta de apetite

Perda de peso abrupta

Inchaço do abdomên



Em animais

Perda de pelo

Feridas na ponta das orelhas



Cutânea

- Elevação avermelhada na pele, que aumenta de tamanho até formar ferida coberta por crosta

- Lesões inflamatórias nas mucosas



O mosquito

Como qualquer inseto, existe um ambiente propício para a reprodução do mosquito transmissor da leishmaniose. Fiquei atento a locais:

– Úmidosz

– Escuros

- Onde há muitas plantas