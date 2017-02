Apartamento de residencial de Santa Maria era ponto de tráfico

Prisão 24/02/2017 | 09h15 Atualizada em

Uma jovem, de 23 anos, foi presa na tarde de quinta-feira, por tráfico de drogas. A Brigada Militar chegou até a suspeita após uma denúncia anônima. Foram encontrados cerca de 5 quilos de maconha, 130 gramas de cocaína e R$ 160 em dinheiro.

De acordo com o boletim de ocorrência, a suspeita estava no pátio do Residencial Videiras, no Bairro Passo D' Areia, quando foi abordada com porções de cocaína. A maconha estava escondida dentro de um guarda-roupa, no apartamento da jovem.

Ela foi encaminhada para o Presídio Regional de Santa Maria (PRSM).