Alunos da UFSM que fazem carros de corrida são selecionados para competição 

Se você já assistiu os filmes da saga Mad Max, percebeu que os carros eram modificados para que os personagens pudessem correr pelo deserto, não é? O que você talvez não saiba é que esses tipos de veículos são conhecidos como Baja.



Na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) modelos assim são projetados e construídos por alunos que fazem parte da equipe Bombaja. Nesta semana, os 16 integrantes do grupo souberam que foram selecionados para representar a universidade na 23ª Competição Baja SAE Brasil, entre 9 e 12 de março, em São Bernardo dos Campos (SP).



A equipe retorna à competição depois de obter a 29ª posição, em 2015. O grupo faz parte de um projeto de extensão, coordenado por dois professores-orientadores. Atualmente, de acordo com o diretor administrativo da equipe, Henrique Sisto, 22 anos, os integrantes estão ligados às engenharias Mecânica e Elétrica. Mas, em março, será aberta seleção para novos componentes e alunos de todos os cursos da Federal podem participar.



A competição

Henrique diz que ser selecionado para a competição nacional representa o reconhecimento de um ano de trabalho da equipe. O diretor administrativo afirma que, além da corrida, a equipe faz uma apresentação técnica do carro para a comissão julgadora, momento em que contam o passo a passo da elaboração do projeto e da montagem do veículo.



Apesar do entusiasmo da equipe, essa será a última competição do atual carro do grupo:



– É uma maneira de evoluirmos sempre nos carros. Como este já participou de uma corrida nacional e duas regionais, neste ano, vamos começar a trabalhar em um veículo novo – conta.



O capitão da equipe, Lucas Dal Forno, explica que 40% dos projetos são financiados pela UFSM, e os outros 60%, por apoiadores, a maior parte, de outras cidades e até mesmo de fora do Estado.



Neste momento, além de procurar ajuda para a construção do novo carro, o capitão do time diz que o grupo busca patrocinadores para a viagem.



– Não precisa ser dinheiro vivo, mas, se alguém quiser pagar uma diária no hotel, ou uma passagem de avião, agradecemos – comenta Lucas.



As três instituições de ensino que alcançarem as melhores pontuações nas provas poderão representar o Brasil na Baja SAE Kansas (EUA), em maio.



COMO É O CARRO BJ-14



Confira detalhes do veículo que será apresentado na 23ª Competição Baja SAE Brasil pela equipe Bombaja



Suspensão – Independente do tipo Duplo-A

Direção – Pinhão-Cremalheira

Transmissão – Caixa com relação fixa e transmissão e variada

Motor – Briggs & Stratton

Freio – A disco nas quatro rodas

Velocidade máxima – 56 km/h

Capacidade tracional – 200 kg

Estrutura tubular – Fabricada pela equipe



Os participantes

Gilmar Vogel (professor orientador)

Natan Caetano (professor orientador)

Lucas Dal Forno (capitão)

Leonardo Colpo (consultor geral)

Henrique Sisto (diretor administrativo)

Lucas Israel (piloto e diretor financeiro)

Alan Tibola

Gustavo Noremberg

Micael (diretor de projeto)

Ygor Soares (integrante)

Gabriel Aguirre (integrante)

Gabriel Cruz (integrante)

Arthur Damsceno (integrante)

Vinicius Freitas (integrante)

João Oscar (integrante)

Victor Dias (integrante)

Charles Junior (integrante)

Guilherme Dal Mas (integrante)

Como ajudar a equipe

Quem tiver interesse em patrocinar ou apoiar o projeto pode entrar em contato com o grupo pelos contatos abaixo. A partir de março, a Bombaja vai selecionar novos integrantes, de qualquer curso da UFSM

Telefone – (55) 3220-8831

E-mail – bombaja.ufsm@gmail.com