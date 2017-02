Agências de emprego oferecem mais de 100 vagas

Emprego 24/02/2017 | 17h01 Atualizada em

Durante o feriado de Carnaval, nos dias 27 e 28, as agências de emprego que atuam em Santa Maria terão alterações no horário de expediente.



Porém, os interessados ainda podem cadastrar currículos para concorrer as vagas disponíveis nas agências Intelectus, Futura, Ello e Efeito Mais. Ao total, são 105 vagas para Santa Maria e região.



Confira abaixo como funcionam os atendimentos:

Sine

Não haverá expediente nas Agências FGTAS/SINE nesta segunda e terça-feira de Carnaval, 27 e 28 de fevereiro. O atendimento ao público será retomado quarta-feira, 1º de março, às 13h.

CDL

A CDL Empregos não terá expediente nesta segunda e terça-feira de Carnaval, 27 e 28 de fevereiro. O serviço volta ao normal na quarta-feira, dia 1° de março, das 8h às 12h, e das 14h às 18h, na rua Astrogildo de Azevedo, 354.

Intelectus

A Intelectus é uma agência recrutadora de pessoas que funciona no site intelectusconsultoria.com.br. As vagas abaixo estão disponíveis no momento. Mais informações pelo telefone: (55) 99704- 9346.

Auxiliar Administrativo Financeiro (São Vicente)

Auxiliar de Expedição (São Vicente)

Chefe de Armazém (São Vicente)

Classificador de Grãos (São Vicente)

Consultor de Vendas de Automóveis (Cachoeira do Sul)

Coordenador Comercial

Descarregador (São Vicente)

Doméstica/Babá

Geometrista

Gerente de Unidade de Grãos

Operador de Balança (São Vicente)

Operador de Secador (São Vicente)

Operador de Tombador (São Vicente)

Peneirista (São Vicente)

Setor de Peças (Estágio – Passo Fundo)

Setor de Pós-Vendas (Estágio – Ijuí)

Supervisor Administrativo Financeiro (São Vicente)

Supervisor de Vendas

Futura

Não haverá expediente na Futura Gestão de Pessoas nesta segunda e terça-feira de Carnaval, 27 e 28 de fevereiro. O atendimento ao público será retomado quarta-feira, 1º de março, das 9h às 12h, e das 13h às 18h. O cadastro de currículos pode ser feito somente pelo site futurasm.com.br. Abaixo, as vagas disponíveis.



Administrador de TI

Gerente Operacional

Analista Contábil

Assistente Contábil e Fiscal

Atendente (Assistência Técnica)

Atendente de bar (2 vagas)

Atendente de Telemarketing

Auxiliar Administrativo

Auxiliar Administrativo

Auxiliar Contábil

Auxiliar de Departamento Pessoal

Auxiliar de Direção

Auxiliar de Entrega

Auxiliar de Lavanderia

Auxiliar de Limpeza

Auxiliar de Limpeza (PcD)

Auxiliar de Manutenção

Auxiliar Fiscal

Faxineira

Gerente Comercial

Gerente de Loja

Gerente Restaurante

Mecânico Montador

Médico do Trabalho

Motorista Carreteiro

Operador de Financiamento

Programador

Projetista Mecânico

Responsável Administrativa

Responsável Técnico e Vendas (São Gabriel)

Secretário

Soldador

Supervisor de Contratos

Técnico de Alimentos

Técnico de Suporte

Vendedor

Vendedor Externo

Vendedor Interno

Vendedor Júnior

Ello

A Ello Assessoria em Recursos Humanos (Rua Alberto Pasquilini, 111, sala 1.306) entra em recesso dos dias 25 de fevereiro a 5 de março. Porém, os currículos podem ser cadastrados pelo e-mail curriculo@ellorh.com.br. O expediente normal será retomado no dia 6 de março. A empresa oferece as seguintes vagas para emprego e estágio:

Assistente Contábil

Assistente e Auxiliar Contábil

Auxiliar Contábil

Auxiliar de Departamento Pessoal

Auxiliar de Saúde Bucal

Biomédica

Contador

Esteticista

Mecânico

Médico do Trabalho

Programador

Promotor de Vendas

Suporte Técnico

Técnica em Saúde Bucal

Vendedora Interna

Efeito Mais

A empresa de recursos humanos Efeito Mais (Rua Riachuelo, 174, sala 201) não terá expediente nesta segunda e terça-feira de Carnaval, 27 e 28 de fevereiro. Entretanto, os candidatos podem cadastrar currículos pelo site efeitomais.com.br. O expediente retorna na quarta-feira, com horário reduzido, das 13h às 19h. Na quinta-feira, a empresa volta ao atendimento normal, das 8h30min às 12h e das 13h30min às 18h. Confira os cargos disponíveis:

Auxiliar Administrativo (2 vagas)

Analista de Pcp

Assistente Administrativo (3 vagas)

Assistente de Contabilidade

Auxiliar Administrativo (3 vagas para Estágio)

Auxiliar Administrativo Financeiro (Júlio de Castilhos)

Auxiliar Administrativo Arquivologia

Auxiliar de Contabilidade

Auxiliar de Educação Infantil

Consultor Comercial (Silveira Martins)

Consultor Técnico Comercial

Consultor Administrativo (Erechim)

Consultor Financeiro

Coordenador de Produção

Coordenador de Pcp

Desenvolver Backend

Eletrotécnico

Gerente Financeiro (Cruz Alta)

Gerente de Loja

Gerente de Padaria

Gerente de Unidade de Agronegócio (São Gabriel)

Gerente de Unidade Jr.

Psicólogo

Recepcionista (2 vagas)

Supervisor de Perecíveis (Bagé)

Supervisor Administrativo e Comercial

Supervisor de Produção de Alimentos (Santo Ângelo)

Técnico de Atendimento Avançado

Técnico de Atendimento Avançado (Uruguaiana)

Técnico de Atendimento Avançado (Bento Gonçalves)

Vagas de estágio para pessoas com deficiência (PcD)

Auxiliar Administrativo

Vagas para pessoas com deficiência (PcD)

Recepção/portaria

Empresa de Grande Porte: Administrativa, atendimento ou operacional (3 vagas)

Oportunidade

Empresa Almeida e Echeverria Engenharia contrata dois motoristas, seis trabalhadores de vias permanentes (manutenção de vias) e dois operadores de maquinas leves. Interessados devem entrar em contato pelos telefones: (67) 3341-0184 ou (67) 9954-7159.