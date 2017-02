Adolescente é encontrada com revólver em um carro

Santa Maria 09/02/2017 | 10h40 Atualizada em

Uma arma de calibre 38 foi encontrada com uma adolescente de 16 anos na madrugada desta quinta-feira em Santa Maria. A garota estava junto com outro adolescente, de 13, uma mulher, de 32, e um homem, de 38, que estava dirigindo um Ônix. O fato ocorreu por volta das 3h30min na Avenida Presidente Vargas.

De acordo com o boletim de ocorrências, a adolescente segurava a arma a pedido do motorista do veículo. Eles foram revistados após denúncias que estariam perturbando o sossego público. O homem estava alcoolizado ( na ocorrência policial, não consta o destino do motorista). O veículo foi recolhido.