Acusado de matar relações públicas em assalto é condenado

Quase sete meses depois de um crime que causou comoção em Santa Maria, foi conhecida a primeira decisão na Justiça sobre a morte da relações públicas Shelli Uilla da Rosa Vidoto, 27 anos.

O acusado de matar a jovem durante um assalto, no dia 8 de julho do ano passado, Bruno Laurindo Borges, 24 anos, foi condenado. Em sentença publicada nesta sexta-feira, o juiz Leandro Augusto Sassi, titular da 4ª Vara Criminal, onde tramitou o processo, condenou Bruno a 25 anos de prisão em regime fechado. O assassino foi preso uma semana depois do crime e permanece na Penitenciária Estadual de Santa Maria.

Shelli foi morta com duas facas por volta das 21h05min enquanto caminhava pela Rua Bento Gonçalves, no Bairro Nossa Senhora das Dores. A investigação da 1ª Delegacia de Polícia Civil indicou que a jovem foi esfaqueada antes de ter a bolsa roubada. Uma adolescente de 16 anos que estava com Bruno foi responsabilizada pelo Juizado da Infância e da Juventude de Santa Maria. Ela ficará internada no Centro de Atendimento Socioeducativo Feminino (Casefe), em Porto Alegre, por até três anos.

Na opinião do juiz Leandro Sassi, o reconhecimento tanto das roupas que o acusado usava, como da sua fisionomia, por testemunhas, além das imagens das câmeras, foram fundamentais. Além disso, contradições no depoimento de testemunhas e interceptações telefônicas de familiares de Bruno conversando sobre um álibi e coagindo a adolescente para mudar de versão comprovam a culpabilidade do réu.

O magistrado não deu o direito de Bruno recorrer em liberdade.