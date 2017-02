Acidente na BR-158, em São Gabriel, deixa quatro mortos

Estradas 05/02/2017 | 14h48 Atualizada em

Uma colisão frontal envolvendo dois veículos deixou quatro mortos na BR-158, em São Gabriel, na manhã deste domingo. O acidente aconteceu por volta das 10h, no km 420 da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), três vítimas estavam em um carro Nissan Versa, com placas de Alegrete. A outra estava em uma caminhonete Saveiro, com placas de Dona Francisca.

Conforme levantamento preliminar, realizado pelos policiais que estão no local, a Saveiro teria invadido a pista contrária. O velocímetro do veículo estava travado em 175 km/h. Entretanto, as informações ainda serão confirmadas pela perícia, assim como a identificação das vítimas.

A ocorrência ainda está em atendimento e não há mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente e a identidade das vítimas. O trânsito está parcialmente bloqueado no local.