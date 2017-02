Acidente deixa um jovem ferido na BR-287 

Capotamento 27/02/2017 | 11h12 Atualizada em

Um jovem de 20 anos ficou ferido após um acidente, na BR-287, em Jaguari, ocorrido por volta das 8h desta segunda-feira.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Celta onde estavam Lucas Eduardo Mollmann e outros quatro amigos (os nome não foram divulgados pela PRF) capotou na altura do km 363. Os policiais acreditam que os jovens estariam retornando de uma festa de Carnaval, em Jaguari. O carro trafegada no sentido Jaguari-Santiago.

Mollmann dirigia o veículo e foi encaminhado para o Hospital Universitário de Santa Maria (Husm), com lesões graves, segundo os policiais que atenderam a ocorrência. Os outros quatro jovens sofreram ferimentos leves.

O Diário entrou em contato com o Husm, que informou que o jovem está recebendo os primeiros atendimentos ainda, e o estado de saúde não foi informado.