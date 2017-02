A falta que faz um campinho de futebol

Opinião 08/02/2017 | 16h58 Atualizada em

A proposta deste canal do Diário de Santa Maria digital é falar sobre sociedade. No momento pelo qual passamos, não há como falar em sociedade sem falar em segurança (veja vídeo acima). Temos acompanhado perplexos o inusitado e pavoroso tsunami de crimes que varre o país. Nas penitenciárias, a situação é ainda mais grave. As mortes que resultam das guerras entre facções são de uma crueldade sem precedente.



O terrorismo internacional e a fantástica indústria cinematográfica vão ter que se reinventar. O Massacre da Serra Elétrica (filme de 1974) e o pseudo terror que foram mote da série de mesmo nome parecem trem fantasma de parque infantil frente às centenas de esquartejados e decapitados aqui e agora em terra brasilis.



O Aurélio e a Wikipédia terão que rever seus conceitos de hecatombe. E como chegamos a isso? Como a violência gratuita, pavorosa e banal chegou a esse ponto? E as policiais, onde estão? E as cadeias? E o Direito Penal? E a Justiça? Pois é, essas são as perguntas cujas resposta precisam ser atualizadas neste inusitado tempo.

Batalhão de choque da PM chegando a uma cadeia de Raimundo Vidal, em Manaus, em agosto deste ano Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

O paradigma de Estado-polícia mostra a cada dia a sua falência. O atual modelo não serve e, há muito, já não dá conta. A dicotomia bandido-polícia só infarta as cadeias e ainda fomenta a criminalidade. Todos os pequenos delinquentes e traficantes fisgados pelo Estado policial vão invariavelmente engrossar as fileiras dos bandos e das facções criminosas.



Aquele que era um excluído social aqui, do lado de fora, passa a ser um cidadão na complexa hierarquia do crime. O trabalho das polícias, por mais eficiente que seja, não traduz qualquer eficácia social. As forças de segurança enxugam o gelo (um imenso iceberg) a destilar chorume que, agora, revela-se fedibundo e insuportável nos furtos, roubos, homicídios, sequestros e latrocínios.



E o mais preocupante é que, mesmo afogados no caos social, só o que se vê em termos de políticas públicas é mais do mesmo: falam em construir presídios e contratar policiais, cercar escolas, colocar câmeras e alarmes, chamar a Força Nacional e colocar o Exército nas ruas (!)

Foto: Lucas Amorelli / DSM

Seria cômico se não fosse trágico. Mesmo que fosse possível ter um policial na frente de cada uma de nossas casas, ainda assim, não conteríamos a pandemia do crime. Isso porque deixamos a sociedade adoecer de um todo.



Foram tantos anos de descaso com as áreas de maior vulnerabilidade que, agora, fica difícil achar um jeito. A receita polícia e bandido, em detrimento de políticas efetivas de acompanhamento familiar, educação e saúde fizeram emergir um exército de excluídos, cujo signos e valores encontram o símbolo máximo na liderança pelo ferro do fuzil. Foi isso. Essa foi a verdadeira pátria educadora das últimas décadas.



Individualismo, descaso e negligência. Todos temos culpa. Evoluímos em todas as áreas do conhecimento. A revolução técnico-cientifica proporcionou que comprássemos TVs de plasma a preço de banana, mas não conseguimos evoluir em humanidade. Faltou olhar o outro; faltou valorizar o professor. E olha que havia dinheiro.



O cenário nacional recente foi de uma pujança sem igual na história. Havia dinheiro (!) para investir nos brasileiro. Mas, não investimos. O dinheiro foi mal gerido e surrupiado, foi para o bolso de poucos e para o ralo, enquanto milhares morriam e morrem a cada dia. Foi isso. Descuidaram dos campinhos de futebol onde a gurizada gastava a energia de forma saudável, desenvolvia liderança e competitividade. Eles sumiram. E por isso levamos sete a zero da Alemanha. E por isso, em vez de um exército em busca de medalhas na olimpíada, temos uma horda em busca da pedra de crack e de um fuzil.



Mas ainda há tempo, sempre há tempo.