7ª chamada do Vestibular de Verão da Unifra é divulgada

O Centro Universitário Franciscano divulgou na manhã desta terça-feira a 7ª Chamada do Vestibular de Verão 2017. As vagas são para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Direito diurno e noturno, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Nutrição e Publicidade e Propaganda.

As matrículas devem ser realizadas nesta quinta, das 8h às 11h e das 14h às 17h na Secretaria de Registro Acadêmico, no Conjunto I da Unifra (Rua dos Andradas, 1.614).

Os candidatos aprovados precisam estar portando os seguintes documentos na hora da matrícula: certidão de nascimento ou casamento, carteira de identidade, CPF, prova de quitação da obrigações eleitorais e militares, foto 3x4 e histórico escolar do ensino médio com certificado de conclusão.

As aulas do Centro Universitário Franciscano já começaram nessa segunda, 20 de fevereiro. Os novos alunos iniciam a graduação imediatamente após a matrícula. Os dias de aula anteriores a inscrição serão desconsiderados no boletim do aluno.

A relação dos aprovados pode ser conferida aqui. Mais informações podem ser obtidas no site da instituição ou pelo (55) 3220-1200.