63 professores não compareceram para a chamada do Município

Escola Maria de Lourdes Castro, no loteamento Leonel Brizola, remarcou início das aulas, do turno da tarde, para 8 de março

Ao perceber que o quadro de funcionários da rede municipal de ensino estava incompleto e com o calendário escolar prestes a começar, a prefeitura convocou 147 professores, para contrato emergencial. As escolas abriram as portas aos estudantes no último dia 20, mas nem todas tinham educadores o suficiente, pois os convocados tinham até a última sexta-feira para se apresentarem no Executivo. Segundo a secretária interina de Educação, Maria Gorete Farias, 63 professores não compareceram dentro do prazo e um novo edital será lançado nesta quarta-feira.



A professora não soube informar qual será o prazo para apresentação destes novos professores chamados, mas listou que serão convocados 28 para a Educação Infantil, 26 para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, sete de Ciências e dois de Artes. Maria Gorete diz que estes profissionais estão em um banco reserva da prefeitura, formado no ano passado e que a Administração Municipal conseguiu autorização da Justiça para utilizar estes dados da gestão anterior.

Na edição de quarta-feira da semana passada, o Diário mostrou a situação da Escola Maria Lourdes de Castro, no Loteamento Leonel Brizola, que teve o início das aulas do turno da tarde remarcado para o dia 8 de março. O problema foi que dos 11 professores que deveriam se apresentar, apenas dois compareceram ao colégio. Assim, 250 crianças aguardam para conseguir retornar à escola.

Na ocasião, a secretária interina de Educação comentou que das 78 escolas do Município, 20 estavam com o problema da falta de um professor, e seis colégios precisavam de mais de um educador para completar o quadro de professores.

CONCURSO

Para suprir a demanda de educadores no município a prefeitura pretende abrir concurso no final deste semestre, de acordo com Maria Gorete. Ela diz que ainda não pode divulgar o número de vagas do certame, mas esclareceu que serão nove cargos para o magistério municipal. Conforme a secretária interina, a ideia é começar a nomeação dos aprovados ainda no segundo semestre deste ano.

A Superintendência de Comunicação acredita que o concurso para professores deverá ter, em média, 150 vagas _ levando em consideração a quantidade de educadores que foram chamados em regime emergencial agora. O setor diz que a intenção do Executivo é resolver a falta de profissionais da Saúde e da Educação com concursos.

Na última terça-feira, a prefeitura realizou a sessão de recebimento e abertura de envelopes das oito empresas interessadas em realizarem os concursos previstos pela Administração municipal. A vencedora será anunciada no Diário Oficial da União, mas ainda não há data definida. A empresa escolhida será responsável pelo planejamento, organização, execução e julgamento do concurso público.

ATENÇÃO EDUCADORES

Novo edital de chamamento será lançado nesta quarta-feira, para contrato em regime emergencial, para os seguintes professores:

- 28 para Educação Infantil

- 26 para Anos Iniciais

- 7 de Ciências

- 2 de Artes

A prefeitura diz que no primeiro semestre deste ano deverá realizar concurso para o Magistério. O número de vagas ainda não foi divulgado pela Secretaria de Educação, mas o Executivo já informou que serão 9 cargos:

- Ciências Biológicas

- Artes

- Inglês

- Educação Infantil

- Anos Iniciais do Ensino Fundamental

- Metalurgia

- Mecânica

- Eletricidade

- Desenho Técnico