40 vacinas são aplicadas por dia contra a febre amarela na área rural de Santa Maria

Saúde pública 19/02/2017 | 12h46 Atualizada em

Cerca de 40 pessoas são imunizadas contra a febre amarela por dia na área rural de Santa Maria. O número representa a metade das casas visitadas diariamente pelos agentes da Vigilância Epidemiológica desde que a vacinação começou no interior do município há uma semana.



De acordo com a Superintendência de Vigilância em Saúde, a vacinação nos distritos está ocorrendo conforme o cronograma previsto. Por dia, a equipe visita entre 70 e 80 residências. Porém, em muitas delas os moradores não estão em casa ou já se vacinaram na campanha realizada na cidade em 2008 e 2009.

Vacinação contra a febre amarela chegou ao interior

A imunização no interior começou na última segunda-feira no distrito de São Valentim e já foi feita também em Santa Flora. Moradores de outros quatro distritos (Passo do Verde, Palma, Arroio Grande e Boca do Monte) receberão em casa a visita da equipe de vacinação. A equipe também fará um senso nos locais para verificar quem já se vacinou contra a febre amarela e imunizar a população que ainda não recebeu a primeira dose. Nas comunidades de Arroio do Só, Pains e Santo Antão a imunização e o senso serão feitos pelas equipes dos ESF das localidades. Para agilizar o atendimento, os agentes recomendam que as pessoas estejam com a carteira de vacinação em mãos. A população de Santa Maria que mora no interior gira em torno de 19 mil habitantes.

A superintendência não tem o número total de pessoas vacinadas na cidade. A contabilidade é feita sempre ao final de cada mês, quando as unidades de saúde informam aos gestores quantas das doses recebidas foram de fato aplicadas. Até a quinta-feira, haviam sido distribuídas 1.880 doses da vacina contra a febre amarela aos postos de saúde. Aos distritos foram 550 doses.

Vigilância Ambiental investiga se morte de bugio tem relação com febre amarela em Santa Maria



O balanço de quantas pessoas foram imunizadas no mês de fevereiro – tanto na área urbana quanto na rural – só será fechado no início do mês de março.

A vacina é aplicada em duas doses e deve ser respeitado o intervalo de 10 anos entre elas. A exceção para o intervalo de aplicação é para as crianças, que devem fazer a primeira dose com seis meses e podem fazer a segunda com quatro anos. A vacina não é recomendada para gestantes, mulheres em período de amamentação e crianças com menos de seis meses. Idosos podem se imunizar desde que com prescrição médica. A vacina pode ter efeitos como aumento de temperatura, dor de cabeça e muscular e sensação de cansaço.

Cronograma*:

– Passo do Verde: 20 e 21 de fevereiro

– Palma: 22 e 23 de fevereiro

– Arroio Grande: Dias 1º, 2, 3 e 6 de março

– Boca do Monte: De 7 a 10 de março e 13 de março

– Santo Antão: A partir de 13 de fevereiro (pela equipe de ESF)

– Arroio do Só e Pains: A partir de 21 de fevereiro (pela equipe de ESF)

*A imunização ocorrerá nos dois turnos (manhã e tarde), com exceção do dia 1º de março, quando será feita apenas de tarde