25 pessoas já foram flagradas dirigindo bêbadas em Santa Maria

Embriaguez ao volante 22/02/2017 | 08h42 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Há anos, as campanhas e propagandas tentam conscientizar que bebida alcoólica e direção não combinam. Pela investigação preliminar da Polícia Civil, foi a combinação entre álcool e direção que causou a morte da adolescente Milena Umpierre Alves, 16 anos. Ela morreu atropelada por uma Captiva, na madrugada do último domingo, na Rua Serafim Valandro, no centro de Santa Maria.



O veículo era, segundo testemunhas, conduzido por Anderson Vinicios Branco Lutzer, 25 anos, que estaria embriagado. O comandante do 1º Regimento de Polícia Montada (1º RPMon) da Brigada Militar, tenente-coronel Erivelto Hernandes, afirma que a corporação tem atuado forte nessa questão.

Provas testemunhais sobrepõem-se a bafômetro negativo 10 horas depois



Ainda de acordo com o comandante, até agora, neste ano, todos os finais de semana contaram com barreiras, as chamadas blitze. As ações têm sido realizadas nas ruas e avenidas mais movimentadas de Santa Maria e que contam com a maior concentração de jovens.



Além de tentar flagrar quem dirige embriagado, esse tipo de trabalho também tem como objetivo fiscalizar a perturbação do sossego público, identificar pessoas que possam estar foragidas e retirar armas de circulação.

Adolescente morre atropelada em Santa Maria



Por isso, é grande o número de carros abordados e pessoas identificadas (veja abaixo). Só até o último dia 20, foram 20 pessoas autuadas por dirigir sob efeito de álcool. Se dividir esse número pelos finais de semana em que as blitze foram realizadas, são quase três pessoas flagradas entre cada sexta e domingo.

Jovem é condenado por acidente que terminou com morte da namorada dele em Santa Maria



– Essas operações são em cima do combate à perturbação do sossego. Vamos nos principais pontos de encontro de jovens com som automotivo além do permitido. Em cima disso, já fizemos essas demais fiscalizações, verificando todas essas outras questões. É um conjunto de ações. Esses pontos estarão sempre na nossa rotina. Toda demanda que temos é importante, mas essas estão entre nossas prioridades – afirma Hernandes.

A Polícia Rodoviária Federal e o Batalhão Rodoviário da BM também têm realizado operações desse tipo. Para o chefe da 9ª Delegacia da PRF, Heder Macedo, a esperança é que as pessoas sintam-se constrangidas, fazendo uma comparação com o cigarro.

– Você vê nas redes sociais pessoas que vão em festa, ostentando a ingestão de álcool, com uma fileira de garrafas ou latas, como se aquilo fosse um troféu. Esperamos que isso mude. É cultural. Assim como, antigamente, fumar era charmoso. Hoje, a pessoa se constrange de fumar em certos ambientes. Esperamos que isso aconteça também com o álcool – analisa Macedo.

Os resultados das operações realizadas pela Brigada Militar neste ano



Janeiro

- Veículos fiscalizados _ 673

- Pessoas abordadas _ 1.020

- Autos de infração de trânsito (multas) _ 300

- Embriaguez ao volante _ 15

- Veículos recolhidos _ 26

Fevereiro*

- Veículos fiscalizados _ 495

- Pessoas abordadas _ 763

- Autos de infração de trânsito _ 132

- Embriaguez ao volante _ 5

- Veículos recolhidos _ 21

- *Dados relativos até o dia 20

Locais de maior incidência das barreiras



- Rua Venâncio Aires

- Rua Serafim Valandro

- Avenida Hélvio Basso

- Avenida Ângelo Bolson

- Avenida Borges de Medeiros

Autuações feitas pela 3ª Companhia Rodoviária da Brigada Militar



- 32 por recusa a ser submetido ao teste do bafômetro

- 5 por dirigir sob influência de álcool