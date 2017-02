25 motoristas são flagrados dirigindo bêbados em duas noites de Carnaval na região

Operação Carnaval 26/02/2017 | 16h32 Atualizada em

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) da região flagrou 25 motoristas dirigindo alcoolizados em duas noites de Carnaval. De 1º de janeiro a 20 de fevereiro, a PRF de Santa Maria registrou 24 casos nas rodovias de Santa Maria e região.

Durante a Operação Carnaval, realizada na madrugada de sábado, foram realizados 471 testes de etilômetro – mais conhecido como bafômetro _ em barreiras montadas na BR-287, em Jaguari, cidade onde ocorre uma das mais tradicionais festas da região. Ao todo, 10 motoristas foram detidos na barreira da PRF. Na madrugada de domingo, outra barreira, no mesmo local, fiscalizou 843 veículos e fez 599 testes de etilômetro. Outros 12 motoristas foram autuados por embriaguez, de acordo com a PRF.



Outros casos foram flagrados na BR-287: dois acidentes de trânsito de pessoas que retornavam de Jaguari para Santa Maria. De acordo com uma ocorrência da PRF, um motorista de 27 anos, de Santa Maria, perdeu o controle do carro no Km 309 da BR-287, em São Pedro do Sul, por volta das 7h da manhã de sábado. Três ocupantes que estavam no veículo tiveram escoriações leves.

O condutor fez o teste de etilômetro que resultou em 0,80 mg/L de álcool no sangue. Como a tolerância é álcool zero, ele foi detido em flagrante, e o automóvel foi recolhido ao depósito credenciado.

O segundo caso, conforme outra ocorrência da PRF, aconteceu no Km 265 da BR-287, em Santa Maria, por volta das 8h30min de sábado, quando um Gol, com placas de Júlio de Castilhos, capotou. O motorista, um homem de 20 anos, sofreu lesões e precisou ficar em observação em hospital de São Pedro do Sul. O condutor se recusou a realizar o teste do bafômetro, mas os policiais fizeram constar no registro de ocorrência que havia sinais de embriaguez.

Ainda de acordo com a PRF, os dois condutores foram autuados e pagarão uma multa de R$ 2.934,70, além de responderem processo administrativo no Departamento Estadual de Trânsito (Detran), o que pode acarretar na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por um ano.

A Brigada Militar (BM) de Faxinal do Soturno registrou uma autuação por embriaguez na manhã deste domingo. Conforme a ocorrência, às 7h45min um motorista, de 26 anos, invadiu o canteiro central da Avenida Vicente Pigato e derrubou dois postes. O rapaz sofreu escoriações e admitiu ter ingerido bebida alcoólica. Ao realizar o teste do bafômetro, registrou 0,74 mg/L de álcool no sangue. Ele foi detido e encaminhado à delegacia, onde pagou fiança, de R$ 1,5 mil, e em seguida foi liberado.

A Brigada Militar de Santa Maria e o Batalhão Rodoviário da Brigada Militar informaram não ter o levantamento estatístico sobre autuações por embriaguez das duas primeiras noites de Carnaval.