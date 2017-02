147 professores assumem vagas na rede municipal em Santa Maria

Educação 17/02/2017 | 18h10 Atualizada em

Na tarde desta sexta-feira, 125 professores assinaram contrato emergencial com o município de Santa Maria. A assinatura dos contratos foi nesta sexta-feira, respeitando uma determinação do Juizado Regional da Infância e Juventude, para que o ano letivo não se iniciasse com falta de professores.

Motoristas esperam 1h30min para atravessar a ponte na RSC-287



Além dos contratos emergenciais, outros 22 profissionais foram empossados nesta sexta-feira. Eles haviam sido aprovados no último concurso do magistério realizado na cidade. As aulas na rede municipal de ensino começam na segunda-feira.

Alunos da UFSM que fazem carros de corrida são selecionados para competição



Novo concurso para contratar mais professores



A prefeitura deve realizar um novo concurso para preencher vagas no quadro do município. Entre os cargos previstos está o de professor, para diferentes áreas de ensino. Por enquanto, está em andamento a licitação para definir a empresa que realizará o concurso. Se espera que a prova seja feita no mês de abril e que os aprovados comecem a ser nomeados em agosto - mas a confirmação das datas só acontecerá com a publicação do edital.

Cerimônia de posse a assinatura de contratos emergenciais Foto: Roni Riet / Divulgação