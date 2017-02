1,5 mil pessoas que esperavam por consulta médica em Santa Maria já morreram

Rede pública de saúde 24/02/2017 | 09h05 Atualizada em

Pelo menos 1.540 pessoas que constavam na fila de espera por uma consulta ou exame em Santa Maria já morreram. O dado corresponde só aos óbitos ocorridos em 2016.



A equipe da Secretaria de Saúde do município, com ajuda de um servidor da Vigilância Epidemiológica, está cruzando os nomes dos pacientes que aguardam algum procedimento com os registros de óbitos da cidade. A atividade é chamada de Limpa Fila e faz parte do programa Fila Zero, da prefeitura.



O primeiro balanço, referente aos óbitos de 2016, revelou que, dos 2.090 residentes em Santa Maria que morreram no ano passado, 1.540 estavam na fila à espera por uma consulta ou exame na rede pública municipal.



O secretário de Saúde e prefeito, Jorge Pozzobom, explica que não há como relacionar as causas das mortes ao fato de as pessoas não terem conseguido a consulta ou exame. Isso porque a causa da morte pode ter sido diferente do motivo que os levou a procurar o sistema de saúde (veja no quadro). Os nomes dos pacientes são mantidos sob sigilo pela prefeitura.

Certo é que, em função dos óbitos, esses 1.540 nomes foram retirados da lista do Fila Zero, que é composta por mais de 30 mil pessoas.

O enfermeiro da Epidemiologia, Marcio Difante, explica que os dados relativos aos óbitos são alimentados pelos municípios no Sistema Informação de Mortalidade (SIM), que é nacional e público. Nele, são contabilizadas as mortes que ocorrem nas unidades e hospitais, públicos e privados, e também todas as demais, como as ocorridas em acidentes de trânsito ou por causa violenta, por exemplo.

Já a lista do Fila Zero tem como base outro sistema, o Consulfarma, abastecido pelas unidades de saúde e pronto-atendimentos do município com as informações dos pacientes (uma espécie de prontuário digital da pessoa) sempre que eles procuram a rede pública.

O superintendente da Vigilância em Saúde diz que, como os sistemas não são interligados, a retirada dos nomes tem de ser manual, o que torna o trabalho mais moroso. A expectativa é terminar o cruzamento de informações até o final deste mês.

No cruzamento, a lista de óbitos do SIM é impressa e a informação da morte do paciente é inserida no Consulfarma. Com isso, o nome é retirado da lista de espera. Ontem, a equipe do Fila Zero começou a digitar no Consulfarma os nomes de pessoas que morreram em 2015 e 2014. Ainda deve ser feito o trabalho relativo a 2013.

CAUSAS QUE LEVARAM À MORTE 2.090 RESIDENTES DE SANTA MARIA EM 2016

– 1ª Doenças do aparelho circulatório: 649

– 2ª Neoplasias (câncer): 505

– 3ª Doenças do aparelho respiratório: 249

– 4ª Causas externas de morbidade e mortalidade: 173

– 5ª Doenças do sistema nervoso: 123

– 6ª Outras causas: 391

OS NÚMEROS DO FILA ZERO*

– 6.006 ligações

– 870 agendamentos

– 479 não quiseram mais a consulta

– 2.137 não atenderam

– 2.520 manifestaram interesse em consulta de outra especialidade que não a que havia pedido inicialmente





*Corresponde as duas primeiras semanas, enquanto estavam sendo feitos agendamentos. Atualmente, são marcados apenas casos urgentes ou encaminhados pelo Estado