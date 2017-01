Vítima de tentativa de homicídio em Santa Maria tem morte cerebral

Violência 08/01/2017 | 17h16

Um jovem de 18 anos teve morte cerebral após ser vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada deste sábado em Santa Maria. Petryck Ferreira dos Santos foi baleado por volta das 4h, na Rua Coronel Ernesto Beck, no bairro Passo D'Areia, na região oeste de Santa Maria. Conforme um familiar, outro jovem estava com a vítima e disse que o disparo foi feito pelas costas. Após ser atingido, Petryck caiu e sofreu ferimentos graves no rosto em decorrência do tombo. Ele foi socorrido e levado ao Pronto-Atendimento do bairro Patronato e, em seguida, transferido ao Hospital Universitário de Santa Maria (Husm).

Conforme a Brigada Militar, os policiais fizeram contato com a mãe da vítima ainda no PA, e ela teria indicado quem teria sido o autor. Conforme um familiar, que pediu para não ser identificado, o crime teria acontecido por conta de um desentendimento que Petryck teve após tentar vender um celular.

– Há pouco, ele tinha acabado a 8ª série. Ele não tinha nenhum antecedente, não tinha inimizade com ninguém, todo mundo ficou surpreso com o que aconteceu. Ele era um gurizão, gostava de andar de skate, de bicicleta. Agora, infelizmente, teve a morte cerebral, os rins já pararam, temos que esperar que o coração pare – lamenta o parente.

Cerca de seis horas antes, ainda na sexta-feira, foi registrado o primeiro homicídio do ano em Santa Maria. Andrey Rodrigues, 19 anos, foi morto a tiros no Beco do Bordin, próximo à Rua Aristides Lobo, no bairro Nossa Senhora do Rosário, na área central da cidade.