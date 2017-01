Viaduto Evandro Behr começa a receber grafite que marca os quatro anos da tragédia na boate Kiss

Homenagem 22/01/2017 | 20h46 Atualizada em

As atividades que marcam os quatro anos da tragédia na boate Kiss já começaram em Santa Maria. Desde sábado, estudantes de diferentes cursos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) realizam um grafite nas paredes do Viaduto Evandro Behr, no centro da cidade.



Segundo o presidente do Movimento Santa Maria do Luto à Luta, Flávio da Silva, oito universitários trabalham na construção da arte. Flávio afirma que o grafite não terá tom de protesto.



– Essa era uma ideia que nós já tínhamos há bastante tempo. Agora, surgiu a oportunidade, fizemos o convite e os universitários aceitaram e já colocaram a mão na massa. Será diferente, não é um protesto. O tema chama atenção para a valorização da vida – disse Flávio.



Por volta das 18h deste domingo, os criadores da arte começaram a trabalhar na pintura das paredes. Conforme Flávio, enquanto o grupo realiza o grafite, o trânsito ficará em meia pista. Por enquanto, apenas uma das paredes está sendo grafitada, mas a ideia é que as duas recebam a arte.



A organização espera que o grafite esteja concluído nos dias que antecedem o 27 de janeiro. Para utilizar o espaço do viaduto, o presidente do Movimento e o presidente da Associação dos Familiares das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM), Sergio da Silva, receberam autorização da prefeitura.



Além da confecção da arte, outras atividades estão programadas para lembrar a data, entre elas, uma vigília e uma roda de conversa com profissionais que atuaram em ações ligadas à tragédia (veja abaixo).

Programação:

Dia 26 de janeiro

– 22h: Vigília em homenagem às vítimas em frente à boate Kiss

Dia 27 de janeiro

– 9h: Roda de conversa com profissionais que atuaram ou atuam em atividades ligadas à tragédia, sobre ações e desafios em torno do acontecimento, no auditório da SUCV (Rua Venâncio Aires, 1.934)

– 15h: Apresentações musicais e teatrais

– 17h: Culto ecumênico na Praça Saldanha Marinho

– 18h: Toque dos sinos de igrejas da cidade

– 18h20min: Leitura de uma mensagem do presidente da AVTSM, na Praça Saldanha Marinho

– 18h40min: Soltura de 242 balões

– 19h20min: Apresentação de um vídeo de homenagem, feito pela TV OVO, na Praça Saldanha Marinho

– 19h30min: Colóquio com o professor da Unicamp, tradutor e crítico literário Márcio Seligmann, a professora doutora Rosana Dorio Bohrer, psicóloga e especialista em Emergências e Desastres, Gestão de Crise e Programas de Family Assistance, além de uma sobrevivente da tragédia e um familiar de vítima. A atividade ocorre sob uma tenda na Praça Saldanha Marinho.