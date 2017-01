Usuários reclamam da má-conservação do Cemitério Ecumênico Municipal

Problema antigo 17/01/2017 | 08h04 Atualizada em

O novo ano mal começou e velhos problemas voltam a surgir na rotina de quem precisa utilizar o Cemitério Ecumênico Municipal.

A má-conservação, o mato alto e a sujeira são as principais queixas de quem visita o local.Em toda a extensão do cemitério, há áreas em que a vegetação ultrapassa um metro de altura. Nos corredores entre os túmulos, pedaços de concreto, flores plásticas e demais materiais dificultam o trânsito de pessoas.

Na semana passada, a família da dona de casa Délvia Jussara Cantes, 50 anos teve de limpar arredores do túmulo um dia depois de sepultar a mãe.

– Meus irmãos tiveram de ir com enxadas para limpar. No dia do enterro, tivemos de passar com o caixão por cima de outros túmulos e teve gente mais idosa que nem conseguiu chegar no local, pois o corredor era cheio de entulhos e mato alto. É muito desrespeito, pois minha mãe pagava até a taxa anual do cemitério – lamenta Délvia.

Funcionários que trabalham no Ecumênico relatam que o vandalismo e a criminalidade também são recorrentes.Um funcionário que não quis se identificar contou que o local reúne usuários de drogas. Muitos andam armados com facas e canivetes e amedrontam quem passa por ali. Furtos de peças metálicas e adereços das lápides têm sido prática comum, de acordo com outra funcionária.

Segundo informou a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, por meio da assessoria de imprensa da prefeitura, a limpeza dos cemitérios não tinha um calendário específico, mas a manutenção do espaço entrará no cronograma da pasta. Hoje, uma reunião deve definir esse cronograma. A limpeza também contará com reforço da Superintendência de Vigilância em Saúde, no combate aos focos e larvas do mosquito Aedes aegypti.

Em relação à segurança, a Secretaria de Mobilidade Urbana esclarece que o Ecumênico tem segurança 24 horas. Durante o dia, um guarda faz a vigilância e, à noite, dois. Denúncias de vandalismo podem ser feitas à Guarda Municipal pelo telefone (55) 3921-7167 ou à Brigada Militar.