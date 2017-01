Trio assalta bar em Santa Maria e bate carro em poste durante a fuga

Violência 17/01/2017 | 09h55 Atualizada em

A Brigada Militar (BM) deteve três pessoas suspeitas de terem assaltado um bar na região oeste de Santa Maria na noite de segunda-feira. Os dois jovens, de 19 e 22 anos, e um adolescente, de 14, estavam em um carro que bateu em um poste, na noite de segunda-feira, na Avenida Hélvio Basso.

Conforme a BM, o proprietário do Bar Lima, um homem de 61 anos, contou para a polícia que estava dentro do estabelecimento, que fica na Rua Dom Pedro Primeiro, no bairro Patronato, quando, por volta das 23h30min, o trio invadiu o estabelecimento. Um deles estava armado com um revólver e atirou para cima. Outro gritou para que todos se deitassem no chão.

O trio teria fugido, em seguida, em um veículo de passeio. O proprietário ligou para a BM, que começou a fazer buscas por suspeitos. Os três foram localizados na Avenida Hélvio Basso, logo após baterem o carro contra um poste.

Todos foram levados para a Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA). Os jovens foram encaminhados para a Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm) após ter sido lavrado o flagrante. Os dois responderão por roubo e um deles por porte ilegal de arma de fogo. O adolescente foi entregue a um responsável e vai responder pela infração de roubo em liberdade.

Não foi informado o que teria sido roubado do estabelecimento.