Tribunal de Justiça nega recurso de acusada de matar a ex-companheira em Santa Maria

Caso Helenara 23/01/2017 | 16h58 Atualizada em

Um crime passional que marcou Santa Maria em 2015 está próximo de chegar ao final. O processo em que Stéphanie Fogliatto Freitas, 25 anos, é acusada de matar a ex-companheira, Helenara Pinzon, então com 22 anos, na data do crime, vai para a última instância. Depois de esgotados os recursos do Ministério Público e do advogado da ré, Bruno Seligman de Menezes, no Tribunal de Justiça, agora o processo vai para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), para que depois seja realizado o julgamento popular.

Defesa de Stéphanie vai recorrer de decisão do Tribunal de Justiça



Os recursos começaram depois que o juiz Ulysses Fonseca Louzada, titular da 1ª Vara Criminal, onde tramita o processo, retirou duas das três qualificadoras pelas quais Stéphanie havia sido acusada pelo MP. São elas: motivo torpe (por ter matado Helenara porque ela não aceitava o fim do relacionamento), feminicídio (em razão de violência doméstica) e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Destas, Ulysses havia mantido somente a primeira. Veio, então, a primeira apelação do MP ao Tribunal de Justiça. A decisão de primeiro grau foi reformada e a qualificadora de feminicídio voltou a valer, sendo mantido o afastamento do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

TJ mantém afastamento de uma qualificadora e confirma outra na acusação contra Stéphanie



Como na votação dois desembargadores da 2ª Câmara Criminal votaram favoravelmente pela volta do feminicídio, e um contra, foi possível que a defesa da ré ingressasse com outro recurso no mesmo órgão, chamado de embargos declaratórios. Menezes questiona que, neste caso, o feminicídio e o motivo torpe vão ao mesmo encontro e, por isso, uma precisa ser afastada. Por essa razão, o advogado da ré vai ingressar com novo recurso no STJ.

Recurso que afasta parte da acusação contra suspeita de matar a ex-namorada será julgado



– Vamos seguir mantendo a mesma linha que viemos defendendo desde o primeiro grau. Temos a convicção de que isso vai ser reformado na instância superior. No resto, vamos discutir no Tribunal do Júri – afirma Menezes.

Acusada de matar a ex-namorada ganha a liberdade e deixa o presídio



No acórdão dos embargos declaratórios a desembargadora Rosaura Marques Borba, relatora do processo, justificou o motivo de não acolher o pedido da defesa. O processo foi julgado em 15 de dezembro do ano passado, mas ainda aguarda publicação.

Justiça define júri popular para acusada de matar a ex-namorada em Santa Maria



"Possibilidade de coexistência entre as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio; isso se dá porque esta é uma qualificadora de ordem objetiva - vai incidir sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita -, enquanto que a torpeza é de cunho subjetivo, ou seja, continuará adstrita aos motivos (razões) que levaram um indivíduo a praticar o delito".

Jovem acusada de matar ex-namorada depõe em Santa Maria



Stéphanie é acusada de ter matado Helenara a facadas, no apartamento onde as duas moravam, na Rua General Neto, na manhã do dia 5 de dezembro de 2015.