Três homens são presos por porte ilegal de arma em Júlio de Castilhos

Três homens foram presos por porte ilegal de arma na manhã deste sábado em Júlio de Castilhos. O grupo foi detido por volta das 7h20min, na área central do município.



De acordo com a Brigada Militar (BM) da cidade, que atendeu a ocorrência, a guarnição realizava patrulhamento de rotina na Rua Clóvis Barros, quando abordou um Monza, com placas de Restinga Seca.



Conforme a BM, dentro do veículo estavam os três homens, de 32 anos, 44 e 55 anos, e um adolescente, de 16 anos. No veículo, foram encontrados dois revólveres e uma pistola. Segundo a Brigada, uma das armas estava com a numeração raspada.



Os três homens maiores de idade foram levados para a delegacia e, depois, encaminhados para o Presidio Estadual de Júlio de Castilhos. O menor foi entregue aos pais.